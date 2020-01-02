تفاصيل برقية ترامب لحمدوك

تلقى رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لعيد الاستقلال المجيد.

وقال ترمب في برقيته الموجهة لرئيس الوزراء والشعب السوداني، إنه نيابة عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التى يستعيد فيها الشعب السوداني حريته من جديد، تسنح فرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المستقبلية والدستور الجديد.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحسب سونا – أن الولايات المتحدة الأمريكية شريك ثابت للسودان في سعيه لضمان مستقبل مزدهر وآمن وديمقراطي، معرباً عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني عيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.

الخرطوم (كوش نيوز

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