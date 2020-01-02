الثروةالحيوانيةتعلن خلو السودان من الأمراض الوبائية

بشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية د. علم الدين عبدالله ابشر بإعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان لمكتب الاوبئة الدولي في تقرير ارسل اليوم خلو الثروة الحيوانية بالسودان من الامراض الوبائية.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه اليوم بوفد تجار ومنتجي الماشية واللحوم بسوق المويلح برئاسه حسين عثمان علي.

وبحث اللقاء الصعوبات التي تواجهم والمتمثلة في نقل سوق المويلح من مكانة الحالي الي موقعة الجديد بجانب تطوير الانتاج الحيوانى وتوفير المخزون الاستراتيجي بغرب امدرمان ،اضافة لتمليك منتجي الماشية بسوق المويلح مزارع نموذجية بالطرق الحديثة من اجل وعمل نقاط مراقبة للحفاظ علي صحة القطيع.

واكد الوفد خلو ماشيتهم من الامراض وعبروا عن فرحتهم باعلان السودان خالى من الامراض الوبائية ، مؤكدين أنها ستفتح الباب واسعا لمزيد من الاستثمارات مما ينعكس ايجابا علي الاقتصاد الوطني.

من جهته تعهد د. علم الدين بدراسة كل الصعوبات التي تواجههم وتشكيل لجنة لحل المشا كل مع الجهات ذات الصلة.

صحيفة السوداني

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