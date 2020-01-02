القاهرة ضمن قائمة أفضل 20 وجهة سياحية في 2020

ضمت قائمة أفضل 20 مدينة في العالم، يمكن زيارتها عام 2020، العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت القاهرة ضمن القائمة التي أعدتها مجلة “بيزنس ويك” التابعة لوكالة أنباء “بلومبرغ” الأمريكية القاهرة، والتي ضمن ترشيحاتها لأفضل 20 مدينة حول العالم، ينصح بزيارتها في العام الجديد للراغبين في قضاء عطلة مميزة.

وذكرت المجلة أن اختيار القاهرة، كان بسبب تمتعها بالطقس الدافئ والمناظر طبيعية خلابة، وكونها موطنا لإرث سياحي وحضاري غني ومتنوع يمنح الزائر فرصة جيدة لاستكساف الحضارات القديمة.

وأضافت المجلة الأمريكية أن القاهرة سوف تشهد قريبا حدثا تاريخيا فريدا هو افتتاح المتحف المصري الكبير المقرر في الربع الأخير من العام الحالي، وأن المتحف يعد أضخم متحف للآثار في العالم، ومن المقرر أن يضم مجموعات كبيرة من القطع الأثرية العريقة والفريدة يتم عرضها لأول مرة للجمهور بالفخامة اللائقة بها.

وأشارت المجلة في تقرير لها بعنوان “أين تذهب في 2020″، أن المتحف الكبير يقام على مساحة تقدر قيمتها بنصف مليار دولار وهو أحد أكبر المشاريع التنموية التي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه في سبيل الارتقاء بقطاع السياحة الذي حقق عائدا قياسيا العام الماضي بلغ 5.12 مليار دولار في يونيو/ حزيران.

سبوتنيك

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