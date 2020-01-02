سقوط طائرة عسكرية في السودان واستشهاد طاقمها

اصدر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بيانا اعلن فيه استشهاد عدد من العسكريين والمدنيين في حادثة سقوط طائرة أنتينوف قرب مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

واشار العميد دكتور ركن عامر محمد الحسن محمد الناطق الرسمي للقوات المسلحة الى ان الطائرة من طراز انتنوف ( 12 ) كانت اقلعت من مطار الجنينة مساء الخميس 2-1-2020 وسقطت بعد حوالي خمس دقائق من اقلاعها مما ادي لاستشهاد طاقمها والركاب المدنيين الذين كانوا على متنها من بينهم اربعة ضباط و ثلاثة قضاة وطفلان

فيما يلي تورد وكالة السودان للأنباء نص ابيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

تعميم صحفي

تعرضت طائرة عسكرية من طراز انتونوف (12) لحادث سقوط مساء يوم الخميس بعد خمس دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة مما ادى الى تحطمها و استشهاد طاقمها المكون من سبعة افراد ( اربعة ضباط و ثلاثة رتب اخرى ) ، اضافة الى ثلاثة قضاة و ثمانية من المواطنين بينهم اربعة اطفال . يجري التحقيق لمعرفة اسباب الحادث

الجنة و الخلود للشهداء الابرار

عميد دكتور ركن

عامر محمد الحسن محمد احمد

الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

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