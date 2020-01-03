ترمب: الولايات المتحدة شريكٌ ثابتٌ للسودان

تلقّى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، برقية تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمناسبة الذكرى (64) للاستقلال المجيد.

وقال ترمب في برقيته، إنه نيابةً عن الشعب الأمريكي وفي هذه اللحظة التاريخية غير المسبوقة التي يستعيد فيها الشعب السوداني حُريته من جديد، تسنح فُرصة نادرة لضمان تحقيق السلام والعدل والحُرية لكل السودانيين وحماية حقوق الإنسان، ووضع الأساس للانتخابات المُستقبلية والدستور الجديد، وأكّد ترمب أنّ بلاده شريكٌ ثابتٌ للسودان في سعيه لضمان مُستقبلٍ مُزدهرٍ وآمنٍ وديمقراطي، وأعرب عن تمنياته للحكومة الانتقالية والشعب السوداني بعيد استقلال آمن وسنة مزدهرة.

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