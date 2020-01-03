عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالبحر الأحمر

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ولاية البحر الأحمر في تجدد صراع قبلي، يوم الجمعة، فيما فرضت السلطات حظر التجوال في حاضرة الولاية بورتسودان. وعاد الصراع القبلي في

المدينة من جديد على خلفية ملاحقة شخص اعتدى على صاحب محل تجاري وضربه، لتتسع حدة الأحداث وتتحول إلى اشتباكات عنيفة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور. وقررت لجنة أمن البحر الأحمر حظر التجوال بمدينة بورتسودان اعتبارا من يوم الجمعة، من الساعة 5 مساء وحتى 5 صباحا. وأفادت لجنة أطباء السودان، أن مدينة بورتسودان تشهد أحداث مؤسفة ودموية أسفرت عن حدوث 9 حالات وفاة وإصابات متعددة تزيد عن الـ 60 إصابة بالسلاح الأبيض والناري.

شبكة الشروق

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