عشرات القتلى والجرحى في اشتباكات عنيفة بالبحر الأحمر

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 60 آخرون في ولاية البحر الأحمر في تجدد صراع قبلي، يوم الجمعة، فيما فرضت السلطات حظر التجوال في حاضرة الولاية بورتسودان. وعاد الصراع القبلي في
المدينة من جديد على خلفية ملاحقة شخص اعتدى على صاحب محل تجاري وضربه، لتتسع حدة الأحداث وتتحول إلى اشتباكات عنيفة بعد توقف دام أكثر من ثلاثة شهور. وقررت لجنة أمن البحر الأحمر حظر التجوال بمدينة بورتسودان اعتبارا من يوم الجمعة، من الساعة 5 مساء وحتى 5 صباحا. وأفادت لجنة أطباء السودان، أن مدينة بورتسودان تشهد أحداث مؤسفة ودموية أسفرت عن حدوث 9 حالات وفاة وإصابات متعددة تزيد عن الـ 60 إصابة بالسلاح الأبيض والناري.
شبكة الشروق
2 تعليقان
هناك من ينفخ في نار الأزمة عبر الأسافير ويتسبب في الفتل ويجب أن يحاكم بالاعدام.
الله يرحم ايام البشير
أمن تمام ..عيش تمام .. كسره تمام..مواصلات تمام ..هيبه جيش تمام ..اسعار ارخص من حسي وتمام ..ميه ميه يا بشير..بذكر يوم حاجه محاسن ابنها اتشاكل مع العزابه المؤجرين منها والبنج نزلت..حنان دقت تلفون ف البونيه السابعه الشرطه وصلت تب.. سرعه خياليه…كان كل الشارع يرجف من هيبه الدوله وكمان يحي رجال الشرطه ويحس بالأمان…وكان رجال الشرطه همه عاليه وتحس فيهم القوه والهيبه الوطنيه وحب الخير ونجده الشعب…. ومن الذكريات حراميه تلبو بيت واخدو الثمين والخفيف ..بعد شويه نسمع اردولب جري وطيران الحراميه وماشالو شي..تخيلوا السبب شنو ؟ اصوات بوري بس بتاعه دوريات بتمشط في الليل…انها الهيبه …عندما تضرب الهيبه من قبل شرازم ونواصل وعناكب وشفع وضوارب وضاربات وشوالع وشالعات..
اقرا الفاتحه علي بلدك
وحاول غير عتبه البيت