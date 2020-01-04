النيلين
سياسية

المؤتمر الشعبي يدين مقتل قاسم سليماني

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أدان المؤتمر الشعبي مقتل قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني الإيراني ونائب القائد بالحشد الشعبي أبو المهدي المهندس والوفد المرافق له ومستقبليه لدى مغادرتهم مطار بغداد.

وأعتبر الشعبي في بيان له امس ان الحادثة تمثل اعتداء على سيادة الدول واستهداف لقيادات دولية مما يستوجب توفير الحصانة الواجبة والحماية اللازمة لهم لما يمثلونه من سيادة وفقا للاعراف والمواثيق الدولية.

وحذر الشعبي من تداعيات الحادثة وتوقع ان تؤدي الى التوتر وعدم الاستقرار الذي تمر به المنطقة والتصعيد بين دول الاقليم واشعال الحروب بالوكالة التي رأى انها استنفدت موارد ومقدرات الدول الإسلامية.

ودعا المؤتمر الشعبي القوى المعتدية ودول المنطقة الى ضبط النفس ووقف التصعيد والاحتراب وتجنيب المنطقة شبح الحرب الشاملة وحل القضايا بالحوار والوسائل السلمية.

صحيفة الجريدة

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1 تعليق

عبد الله 2020/01/04 at 9:48 م

لكم التحية علي الموقف والرؤية التي تعبر عنكم ولا للجبن او السكوت او الكيل بمكالين الذي يمارسه البعض نتقف او نختلف مع بعض لابد ان يكون الموقف من الامريكان ثابت فهم من اتي الينا ولم نذهب لنهددهم وولم ،،،السؤال ماذا لو كان القاتل ايراني والمقتول امريكي لسمعت كل من هب ودب ادان الحادث

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