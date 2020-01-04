ساطع الحاج: لن نكرر تجربة الصالح العام

قطع القيادي بقوى الحرية والتغيير ساطع الحاج بأن حكومة الثورة لن تكرر تجربة الصالح العام حتى لا تنهار الخدمة المدنية وقال في حوار مع ( الجريدة ) ينشر لاحقاً ” مافي زول بنودي الصالح العام”، ولن نكرر تجربة الصالح العام في السودان، بيد أنه استدرك قائلاً ” لكن سيتم إحلال وإبدال بشكل منطقي بحيث لا تنهار الخدمة المدنية والسياسة الخارجية”، ونوه الى أن مهام الفترة الانتقالية تتمثل في إجراء إصلاحات جوهرية في الخدمة المدنية ومن ضمنها وزارة الخارجية، ولفت الى أنهم بدأوا في إنتهاج سياسة خارحية متزنة تراعي مصالح السودان في المقام الاول ، واردف ان مركز السياسة الخارجية في السودان أصبح موحدا عبر وزير الخارجية عكس ماكان عليه في عهد النظام السابق حيث كان وجوده في أكثر من مؤسسة، من بينها القصر الجمهوري وجهاز الامن، بجانب مركز للسياسة الخارجية يديره المؤتمر الوطني والحركة الاسلامية، ولفت إلى أن كل تلك المراكز خلقت تقاطعات ادت إلى عزل السودان من المحافل الدولية، مؤكدا أنهم قاموا بتنفيذ إجراءت اصلاحية تم بموجبها إلغاء جميع تلك المراكز و التي كانت تتخذ قرارات السياسة الخارجية، وكشف ساطع عن وجود دفعتين تم تعيينهم في وزارة الخارجية بغرض التمكين الامر الذي قادهم إلى وصولهم إلى كثير من مفاصل وزارة الخارجية.

الخرطوم أحمد جبارة

صحيفة الجريدة

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