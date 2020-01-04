علي عثمان: (قناة طيبة دي قناتنا وهذا ردي على من يسألون لماذا اعطيتها لعبد الحي)

أقر النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه بدعم المؤتمر الوطني لقناة طيبة الفضائية. وقال علي عثمان ضمن تسجيل بثته قناة العربية ضمن سلسة حلقات وثائقية تحت عنوان الأسرار الكبرى لحركة الإخوان المسلمين في السودان: (لازم تعرفوا أن قناة طيبة دي إذا بتصرف 100 جنيه الدولة تدفع فيها 90 جنيه. دي قناتنا. سيسألونك لماذا اعطيتها لعبد الحي؟، من الذي ذهب لعبد الحي ورفض اعطائه فرصة لبث مادته؟).

وأصدر وزير الاعلام في الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح في وقت سابق قراراً بإيقاف منصة بث شركة الأندلس للإنتاج الإعلامي والتوزيع المحدودة، المالكة لقنوات طيبة الفضائية، والتي تسمح من خلالها ببث أكثر من عشر قنوات غير مرخص لها من قبل السلطات السودانية.

وكان الرئيس المعزول عمر البشير ذكر خلال محاكمته أن قناة طيبة الفضائية التي لديها دور دعوي في الدعوة للإسلام في إفريقيا، تسلمت 5 مليون دولار من جملة أموال كانت محل الاتهام.

الانتباهة

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