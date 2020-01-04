بالفيديو: الشيخ مهران يقسم بسقوط حكومة قحت في السودان خلال عام

أقسم الشيخ ماهر مهران عثمان بسقوط حكومة قوى الحرية والتغيير خلال عام. وقال شيخ ماهر خلال خطبة الجمعة: (والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله وأنا لا أعلم الغيب يا حكومة قحت، أقسم بالله وسوف أذكركم بالقسم، أقسم بالله لن يمر عليكم عام كامل إلا وقد سلب الله ملككم). وقال شيخ ماهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي: (اقسم بالله العلي العظيم وأنا على منبر رسول الله لن يمر عليكم عام كامل إلا قد سلب الله ملككم، ووالله ليزولن سلطانكم).
الخرطوم: الانتباهة أون لاين
1 تعليق
شيخ مهران خطيب الجمعة في ساحة الاعتصام واحد من الثوار الذين اسقطوا البشير..
لكنه مثل غالبية الشعب السوداني العادي لم يسقطوه ليحل محله الملحدين والشيوعيين الجمهوريين وبنو علمان واصحاب الجهر بالفواحش الذين سرقوا ثورة الشعب السوداني وأخذوا ينفرون الناس من الإسلام ويتوددون لليهود والمسيحيين كأنما ٩٩% من السودانيين يهود ومسيحيين وملحدين و 1% فقط مسلمين مع ان العكس هو الصحيح…
الشعب السوداني لم يسقط البشير لكي تتم اباحة الويسكي في الشوارع كالذي يتبجح بها في فيديو في منتصف الشارع.
ولم يسقطه لكي يباح اللواط والسحاق كما يخرج علينا فتيات سيداو هذه الأيام في مسيرات للتوقيع على اتفاقية اباحة الزنا واللواط والسحاق والاجهاض وممارسة كل انواع الفواحش بدعوى أن ذلك حريات شخصية…
ولم يسقطه لكي يباح التعري والتحرش وانتهاك الأعراض في الشوارع..
ولم يسقطه لكي تتم ممارسة تمكين جديد لفئة قليلة تحت رداء إزالة التمكين حتى تتمكن قحط من تعيين منسوبيها وزوجاتهم وأصدقائهم زول…
الشعب السوداني اسقط البشير بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية في المقام الاول وممارسات الفساد وبقية الممارسات التي تمارسها قحط اليوم بابشع ما كان يحدث في زمن الانقاذ..