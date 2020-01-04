بالفيديو: الشيخ مهران يقسم بسقوط حكومة قحت في السودان خلال عام

أقسم الشيخ ماهر مهران عثمان بسقوط حكومة قوى الحرية والتغيير خلال عام. وقال شيخ ماهر خلال خطبة الجمعة: (والله الذي لا إله غيره، أقسم بالله وأنا لا أعلم الغيب يا حكومة قحت، أقسم بالله وسوف أذكركم بالقسم، أقسم بالله لن يمر عليكم عام كامل إلا وقد سلب الله ملككم). وقال شيخ ماهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائط التواصل الاجتماعي: (اقسم بالله العلي العظيم وأنا على منبر رسول الله لن يمر عليكم عام كامل إلا قد سلب الله ملككم، ووالله ليزولن سلطانكم).

الخرطوم: الانتباهة أون لاين

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