الجزائري جمال بلماضي يتوج بجائزة أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2019

توج المدير الفني للمنتحب الجزائري الأول لكرة القدم، جمال بلماضي بجائزة أحسن مدرب في القارة السمراء لعام 2019.

وتنافس المدرب الجزائري على الجائزة مع كل من السيغالي أليو سيسي مدرب منتخب السينغال لكرة القدم والتونسي معين الشعباني مدرب نادي الترجي التونسي.

يذكر أن جمال بلماضي قاد المنتخب الجزائري للتويج بكأس أمم أفريقيا الأخيرة المقامة بمصر، في بطولة أظهر فيها لمسته السحرية في مهنة التدريب.كما أنهى جمال بلماضي رفقة المنخب الجزائري عام 2019 دون إنهزام في مختلف المباريات سواء الرسمية والودية.

كما جاء بلماضي ضمن قائمة أفضل 10 مدربين في العالم في تصنيف الفيفا سنة 2019.

سبوتنيك

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