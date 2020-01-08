ولاية الخرطوم تتفق مع جياد للبنى التحتية

بدأت ولاية الخرطوم التفاوض مع مجموعة جياد الصناعية لتوفير احتياجات الولاية لمشروعات البنى التحتية والخدمات.

وسجل وفد من ولاية الخرطوم برئاسة أمين عام الحكومة محمد مصطفى قسم الله زيارة الأربعاء لمقر مجموعة جياد الصناعية بولاية الجزيرة وقف خلالها الوفد على مصانع المجموعة وامكانياتها ومنتجاتها

واوضح امين عام الحكومة ان الزيارة كانت ناجحة لجهة وقوفهم على منتجات مجموعة جياد والتى تحتاجها الولاية لمشاريع المياه والصرف الصحى ونقل ومعالجة النفايات والكهرباء ومواد التسليح .

وأكد ان هذه المواد ستوفر للولاية عملات صعبة كانت تستخدم في توريد هذه الاحتياجات من خارج البلاد.

واعلن انه خلال اسبوع سيتم توقيع اتفاق بين ولاية الخرطوم بحضور والى الخرطوم ومجموعة جياد تقوم بموجبه الاخيرة بتوفير احتياجات الولاية التى تقوم بتصنيعها جياد.

الخرطوم 8-1-2020م (سونا)

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