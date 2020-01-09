الهلال السوداني يعزز صفوفه بمحترف عراقي

أعلن نادي الهلال السوداني تعاقده الرسمي مع المهاجم العراقي عماد محسن للدفاع عن ألوان الفريق خلال المرحلة المقبلة بالبطولات المحلية والقارية، في سوق الانتقالات الشتوية الحالية لمدة عام قابل للتمديد بحسب رغبة الطرفين.

ويسعى نادي الهلال السوداني إلى تعزيز صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل المنافسة على الألقاب المحلية والخارجية، إذ نجحت إدارته في الظفر بخدمات عماد محسن لاعب نادي الزوراء والقوة الجوية السابق.

وكان نادي الزوراء العراقي قد وافق على انتقال عماد محسن لفريق الهلال السوداني، وذلك بعد أن طلب اللاعب فسخ العقد بالتراضي من أجل العقد الاحترافي الخارجي، حيث وصل المهاجم الدولي إلى السودان يوم أمس الثلاثاء، واجتاز الفحص الطبي بنجاح، ودخل تدريبات فريقه الجديد الجماعية.

ومن المؤمل مشاركة اللاعب عماد محسن مع الهلال أمام النجم الساحلي التونسي يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا لحساب الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في المباراة، التي ستقام على ملعب الهلال في السودان.

ويقف الهلال في المركز الثالث للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا من انتصارين حققهما على النجم الساحلي التونسي وبلاتينيوم الزيمبابوي وكانت الخسارة الوحيدة له أمام الأهلي المصري.

العربي الجديد

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