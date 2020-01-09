عمر القراي يعلن إلغاء القرآن من رياض الأطفال في السودان

جزم عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج أن تغييرا جذريا ستشهده المناهج التعليمية إبتداء من العام الدراسي المقبل خاصة في مرحلة رياض الأطفال.
وقال القراي في تسجيل صوتي أستمع إليه محرر (متاريس) إنه تم تقسيم مرحلة رياض الأطفال الي قسمين، الاول من سن 3 إلى 4 سنوات والمرحلة الثانية من سن 4 سنوات إلى 6 سنوات.
وكشف القراي أن المرحلة الأولى لن يتلقى الأطفال فيها أي تعليم وستكون “لعب بس” حسب تعبيره، فيما سيبدأ تعليم الأطفال في المرحلة الثانية بتعليمهم الحروف الهجائية باللغتين العربية والإنجليزية.
وقال القراي إنه تم حذف تدريس القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال تماما في المرحلتين حتى دخولهم مدارس الأساس وسيدرسون اناشيد خاصة بقيم الثورة، حيث تم تكليف عدد من الشعراء لكتابة تلك الأناشيد.
الخرطوم: (متاريس)
6 تعليقات
في غفله من الشعب السوداني ال الحكم الي ملاحدة السودان
بالله الراجل ما معفن وزنديق .. والله لو في حكومة بنت ناس كان لحقوا امات طه ومحمود محمد طه.. ملعون
جاء في الحديث الصحيح عن المولود يولد على الفطرة يعني على الإسلام. يعني مافي داعي للقرآن في مناهج رياض الأطفال.
وفي مرحلة الأساس يكون تدريس القرآن الكريم وفق رؤية جديدة تناسب توجه التعليم الحديث وتعزز من إعلاء قيم التسامح.
القراي الجاهل الجمهوري الضال الذي أتوا به قصداً لا كوزير تعليم ولا وكيل ولكن في منصب مخصوص ومعد بدقة وهو مدير مناهج لأنهم يعرفون أن المنهج القويم يفضحهم ويكشف سؤ عقيدتهم فلاسبيل بغسل أمخاخ الطلبة وتهيئتها لعقيتهم الفاسدة ورزائلهم التى لا يقبلها الشرع ولا القيم الأصيلة، فأتوا به للمناهج مخصوصاً يريد خسأه الله أن ينشر الإفساد ويعبث بالقيم وبمناهج التربية والتعليم وينشر عقيدته الضالة المضلة.
ربنا يخزيه ويفشل مراده ويحفظ أولادنا وبناتنا منه ومن أمثاله.
يا راجل حرام عيلك افضل عمر لحفظ كتاب الله هو رياض الاطفال ربنا يحاسبك يوم القيامة علي هذا القرار الغير موفق
إستبدال القرآن بأناشيد الإخزان الجمهوريين بتكليف شعراء محددين وليس بمسابقة عامة مثلما تم تعيين القراي بقرار وليس بفتح الوظيفة للتنافس، الفترة الانتقالية ترعى الانتقال إلى اللادينية بدلا عن الانتقال إلى وضع أفضل، ويقول القراي أنه لا يريد تطبيق منهج الإخوان الجمهوريين، لقد انتقلنا من الإخوان المسلمين إلى الإخوان الجمهوريين أي من الجن البنعرفو للجن الما بنعرفو.. لاحظ الإسم (الإخوان الجمهوريين).