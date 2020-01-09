عمر القراي يعلن إلغاء القرآن من رياض الأطفال في السودان

جزم عمر القراي مدير المركز القومي للمناهج أن تغييرا جذريا ستشهده المناهج التعليمية إبتداء من العام الدراسي المقبل خاصة في مرحلة رياض الأطفال.

وقال القراي في تسجيل صوتي أستمع إليه محرر (متاريس) إنه تم تقسيم مرحلة رياض الأطفال الي قسمين، الاول من سن 3 إلى 4 سنوات والمرحلة الثانية من سن 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وكشف القراي أن المرحلة الأولى لن يتلقى الأطفال فيها أي تعليم وستكون “لعب بس” حسب تعبيره، فيما سيبدأ تعليم الأطفال في المرحلة الثانية بتعليمهم الحروف الهجائية باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال القراي إنه تم حذف تدريس القرآن الكريم من مناهج رياض الأطفال تماما في المرحلتين حتى دخولهم مدارس الأساس وسيدرسون اناشيد خاصة بقيم الثورة، حيث تم تكليف عدد من الشعراء لكتابة تلك الأناشيد.

الخرطوم: (متاريس)

شارك الموضوع :



