مصدر باتحاد الكرة المصري يرد على تغريدة محمد صلاح التي أثارت جدلا

قالت مصادر في اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، إنها ترفض إقحام نفسها في أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح، بعدما نشر صورة وصفت بأنها تسخر من الاتحاد السابق، برئاسة هاني أبوريدة، عقب فوزه بجائزة أفضل اتحاد أفريقي خلال عام 2019.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية على لسان مصدر داخل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة المصري: “لا نرغب في خلق أزمات، ولن ننساق وراء تغريدة تم نشرها على السوشيال ميديا، ولم يتم تعييننا من فيفا للتعليق على مثل هذا، هدفنا العمل لمصلحة الكرة المصرية”.

يشار إلى أن اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، قد نشر في “ستوري” (قصة) في حسابه عبر إنستغرام، والتي ظهر فيها صورة لابنته، مكة، مرتدية “روب”، تحدث فيها عن منح جائزة أفضل اتحاد.

وقال محمد صلاح، في المنشور المنسوب له: “وجائزة أفضل اتحاد… تذهب إلى ….”، وأرفق المنشور بصورة ابنته مكة وهي تضحك.

ولم يشر محمد صلاح إن كان منشوره يقصد به اتحاد الكرة المصري، الذي فاز في نفس التوقيت أم لا.

ولكن عدد كبير من مستخدمي مواضع التواصل الاجتماعي، أشاروا إلى أن منشور محمد صلاح، بمثابة سخرية جديدة له من الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الذي دخل معه في خلافات عديدة.

واشتعل مسلسل الخلافات بين نجم ليفربول واتحاد الكرة المصري، خلال الفترة الماضية، ووصلت الأمور إلى تهديد صلاح بالاعتزال الدولي وحذف كونه لاعبا في منتخب مصر من حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وغاب محمد صلاح، عن حضور حفل جائزة الأفضل، واقتصر الحضور على السنغالي ساديو ماني زميل صلاح، في ليفربول الإنجليزي، وهو ما فتح باب الجدل حول أسباب غيابه.

وتوج اتحاد الكرة المصري، بجائزة أفضل اتحاد في القارة الأفريقية لعام 2019، وذلك خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا، التي أقيمت في منطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة في مصر، الاثنين الماضي، واستلم رئيس الاتحاد المصري السابق هاني أبو ريدة، الجائزة، بعد الدور الكبير الذي قام به الاتحاد المصري لكرة القدم، في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لعام 2019، وبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامَا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

سبوتنيك

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