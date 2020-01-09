شمال دارفور – انطلاق تنفيذ مخططات للسكن الاقتصادى

وجه والى ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلى، فرع ادارة الصندوق القومي للاسكان والتعمير بالولاية ووزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالبدء الفوري في إعداد الدراسات والترتيبات اللازمة لتنفيذ مخططات للسكن الاقتصادى للمواطنين والعاملين بمرافق الدولة المختلفة بالولاية، جاد ذلك في الاجتماع الذي عقده اليوم بمقر حكومة الولاية بالفاشر الامين العام لصندوق الإسكان والتعمير بالولاية الدكتور محمد اسماعيل بابكر بحضور المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس الماحى الشيخ.

واكد الوالي – بحسب سونا – ان صندوق الاسكان والتعمير يعد واحدة من المؤسسات الرائدة التى تسهم فى ترقية وتطوير السكن الفئوي للعاملين والشرائح الفقيرة ،معلنا دعم حكومة الولاية المستمر للصندوق على المستوى سياسيا وماديا حتى يتمكن من تنفيذ اكبر عدد ممكن من مخططات السكن الاقتصادى بجميع محليات الولاية .

فيما أوضح أمين عام الصندوق بالولاية أن إدارة الصندوق شرعت عمليا فى طرح و انزال مشروعات السكن الاقتصادى لشريحه العاملين بالدولة والمواطنين عبر عدد من المخططات السكنية بالولاية ، مشيرا في ذلك الي اهمية انشاء محفظة لتمويل مشروعات الإسكان الشعبى والاقتصاد.

الي ذلك فقد اكد المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية الماحى ان الوزارة أكملت كل التحضيرات والترتيبات لانطلاقة عمل الصندوق الذى قال إنه سيسهم في دعم مشروعات البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية .

الخرطوم (كوش نيوز)

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