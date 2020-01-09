حجزت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم “الخميس” على مجمع “النور الإسلامي” بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، الذي شيده الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما فتحت النيابة بلاغات جديد بتهمة غسل الأموال في مواجهة أشقاء الرئيس المعزول “علي البشير- محمد البشير”.
ووجهت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقبض على أشقاء البشير وفق بلاغ متعلق بحيازة أراضِ في “كافوري” مربع 9 ، و أراضِ بمدينة “الدمازين” وأصدرت أمراً بالقبض عليهم.
الخرطوم: باج نيوز
1 تعليق
نيابة الفساد في السودان تحجز (مجمع النور الإسلامي)
ده الشغل
فرتوقوا لينا الدين ده….ما نافع معانا
مجمع النور انفع كنيسه تحفه
اقلبو كنيسه تقربا لحذاء سيدكم
وعندنا ليكم كميه ضخمه من المساجد والجوامع مواقع ممتازه جدآ جدآ تنفع لدسيكوهات وكابريهات وللحزب الشيوعي وللجمهوري وبقيه الزبالات…. رايكم شنو يا قحاااطات….يا غواااااصات…