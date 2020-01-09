نيابة الفساد في السودان تحجز (مجمع النور الإسلامي)

حجزت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يوم “الخميس” على مجمع “النور الإسلامي” بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، الذي شيده الرئيس المخلوع عمر البشير، فيما فتحت النيابة بلاغات جديد بتهمة غسل الأموال في مواجهة أشقاء الرئيس المعزول “علي البشير- محمد البشير”.

ووجهت نيابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالقبض على أشقاء البشير وفق بلاغ متعلق بحيازة أراضِ في “كافوري” مربع 9 ، و أراضِ بمدينة “الدمازين” وأصدرت أمراً بالقبض عليهم.

الخرطوم: باج نيوز

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