لجنة التفكيك: قريبا وعبر لجان تسيير عودة الرأي العام والسوداني وقناة الشروق

قال د. صلاح مناع الناطق الرسمي باسم لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين أن اللجنة مستمرة في عملها مؤكدا أن الغرض الاساسي من عمل اللجنة هو استعادة أموال الشعب السوداني التي تم نهبها .

واوضح في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري أنه لايوجد قصد لاستهداف أشخاص بعينهم مبينا ان ماقامت به اللجنة خطوة لاستعادة أموال الشعب السوداني خاصة في صحيفتي الرأي العام والسوداني وقناة الشروق مع التاكيد علي عدم تضرر العاملين والمحافظة علي حقوقهم كاملة وكشف عن لجان تسيير لهذه القنوات لتعود للبث وقال ان أمر حجزهم صدر من اللجنة ومن حقهم الاستئناف .

وقال مناع أن هناك لجان تم تكوينها في الولايات والمؤسسات واالوزارات مؤكدا أن هذه اللجان ليس لديها الحق في أن تفصل او تتخذ اي قرارات بمعزل عن اللجنة العليا مضيفا انه ليس من حق اي لجنة فرعية اصدار قرار كما حدث في وحدة تنفيذ السدود والتي فصلت بعض العاملين مبينا ان ذلك ليس من حق اللجنة واضاف ان لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تتخذ قراراتها بحصافة ودقة متناهية وتتفادي ان يقع الظلم على اى احد من المواطنين .

وحول حل جمعية القرآن الكريم قال د.صلاح مناع أن هناك مجموعة تسيطر على بعض الأعمال تحت مسمى جمعية القرآن الكريم وهذا ما تستهدفه اللجنة ولم يتم ايقاف اذاعات القران الكريم مبينا أنه تم إعادة بث الموجة 99 و 102 التي تبث من مقر الجمعية بجانب الموجة ١٠٥ التي تبث من قناة الخرطوم واضاف ان الهدف الأساسي هو مراجعة كل المؤسسات التي تمت بغرض التمكين. وأهابت اللجنة بالمواطنين التبليغ عن أي عمل يضر بأموال الشعب وكشفت عن انشاء خطوط ساخنة بمقر اللجنة لاستقبال المكالمات والشكاوى فضلا عن التواصل مع المواطنين عبر الوسائط المختلفة.

الخرطوم في 9-1-2020(سونا)

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