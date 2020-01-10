فيديو: منى مجدي تظهر بأزياء أفريقية في ختام فعاليات ثورة ديسمبر التي أطاحت بالنظام الذي طاردها بتهمة (الزي الفاضح)

ظهرت الفنانة منى مجدي في ختام فعاليات ثورة ديسمبر بأزياء أفريقية وهي تغني الأغنية الوطنية (سودانية حرة) التي سبق و أن قدمتها خلال فيديو كليب خلال الحراك الثورى واعتصام القيادة العامة قبل مجزرة فض الاعتصام.

الزي الأفريقي الذي اختارته الفنانة منى مجدي للظهور في الاحتفال الجماهيري في ختام فعاليات الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة جاء منسجماً مع روعة الفعالية الوطنية.

يذكر بأن الفنانة منى مجدي كانت قد واجهت بلاغاً قبل الإطاحة بالنظام البائد في تهمة تتعلق بالزي الفاضح من قانون النظام العام الذي تم الغاؤه.

الخرطوم (كوش نيوز)

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