تحويل دار الوطني بسنار لمركز لعلاج السكري

وجه والي سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد بتحويل دار المؤتمر الوطني محلية سناى الى مركز لعلاج السكري وذلك إنفاذاً لتغيرات الفترة الانتقالية وتخليدا لأرواح شهداء ثورة ديسمبر المجيدة وسيكون المستشفى متكاملا يحوي كوادر طبية متميزة. وأجهزة طبية ومعمل للتحاليل الطبية، موجها بتفعيل الجهد الشعبي وسيتم الترتيب الفوري للتشييد والتعمير.

و أعلن وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مساندته للجان المقاومة داعيا بان تخطو بجدية وصمود، مشدداً على ارجاع كل ملك للشعب تم أخذه، وهذا عهد لشهداء الثورة ووفاءً لدمائهم وأرواحهم الطاهرة.

إلى ذلك تم تكليف الدكتور كمال السيد الدراوي رئيس جمعية أصدقاء السكري بالإشراف على المركز، بحضور لجان المقاومة الذين رددوا هتافات الثورة والمدنية وانهم سيخطون للامام دون تراجع.

سونا

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