امون:ليس أمام حمدوك الا الإستجابة لمطالب شعبه

وصف الاستاذ عمار امون سكرتير الحركة الشعبية شمال رئيس وفدها المفاوض بجوبا زيارة ريئس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك لكاودا بأنها زيارة تاريخية.

وقال في تصريح (لسونا) ان الزيارة ستسهم في دعم جلسات التفاو ض مع الحكومة في المرحلة الانتقالية مشيرا الى انه لأول مرة يحدث في تاريخ الدول التي تخوض حروباً داخلية ان يقوم رئيس السلطة المركزية بزيارة لمعقل معارضة ويجد استقبال وترحيب من قبل المواطنين بإعتباره احد الاصدقاء الموثوق فيهم.

و اشار الى ان ذلك ينبع من الشخصية السودانية المتفردة مببنا ان رئيس الوزراء تفهم حقيقة المشكلة و اضاف “بالنسبة للحركة الشعبية نعتقد ان شعب جبال النوبة قد وجه رسالة لرئيس الوزراء مضمونها “ان كنت حريصاً على وحدة السودان ينبغي عليك أن تستجيب لمطالب شعب جبال النوبة”.

سونا

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