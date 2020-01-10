محمد عصمت يدعو لوحدة الاتحاديين لمقابلة الانتخابات

دعا الأستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادي الموحد، الى وحدة الاتحاديين في كيان واحد لخوض الانتخابات القادمة بمرشح واحد في كل الدوائر الانتخابية.

وهنأ لدى مخاطبته بمدني احتفالات الحزب الوطني الاتحادي بالذكري ٦٤ للاستقلال وذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، كما هنأ الحزب الوطني الاتحادي بافتتاح داره الجديدة بود مدني.

ولفت حمد النيل محمد ممثل الحزب بولاية الجزيرة إلى أن الجيش السوداني صمام أمان لهذا الوطن، وقال إن النظام البائد دمر التعليم الحكومي وعمل على تدني مستوى التعليم الفني بالبلاد وحول القطاع الزراعي إلى حسابات شخصية.

سونا

شارك الموضوع :



