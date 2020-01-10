جبريل ابراهيم: الحكومة تخالف شعارات الثورة بإيقاف الصحف والقنوات

اعلن رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم رفض حركته لإيقاف الصحف والقنوات الفضائية من قبل حكومة الفترة الإنتقالية.وقال إبراهيم في تصريح ل(النورس نيوز) إن إيقاف تلك الوسائل مخالف لشعارات الثورة المتمثلة في “حرية ، سلام، عدالة”،واشار إلى أن الذي يصادر الرأي الآخر هو الذي يعجز عن مقارعته بالحجة، وأضاف: “نهوا عن خلق و أتوا مثله! ” وتابع” ما الفرق بينهم و النظام البائد ان كانوا يسلكون ذات السلوك ويصادرون الحريات”.وفي السياق نفى إبراهيم تهديد حركة العدل والمساواة بإيقاف التفاوض مع الحكومة وقال لم يبلغني أن العدل والمساواة هددت بمقاطعة المحادثات، وأضاف: كنت اتحدث مع كبير مفاوضي الحركة حتى وقت متأخر من ليلة البارحة ولم يبلغه بهذا الأمر وأكد أن وفد الحركة موجود في جوبا و يعمل بهمة و نشاط لتحقيق السلام.

الخرطوم : علاء الدين موسى

النورس نيوز

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