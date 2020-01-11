المعز علي يقترب من البريميرليج

أعلن المعز علي لاعب الدحيل ومنتخب قطر، اليوم الجمعة، عدم اكتمال صفقة انتقاله لصفوف لاسك لينز النمساوي، واستمراره حتى اشعار آخر مع فريقه الحالي.

وشارك اللاعب في مباراة فريقه اليوم أمام السيلية في قبل نهائي بطولة كأس قطر، والتي انتهت بفوز الدحيل 2 ـ 0، وتأهله إلى المباراة النهائية للمرة الخامسة في تاريخه، حيث سجل المعز الهدف الثاني من ركلة جزاء ونال جائزة أفضل لاعب في اللقاء.

وقرر اللاعب عدم الرحيل عن الدحيل والاستمرار حتى الحصول على عرض أفضل.

وكشف المعز في تصريحات صحفية: “أضع الاحتراف الخارجي في أفضل الدوريات نصب عيني في الفترة المقبلة، وفي كل الأحوال سوف أحترف في أوروبا قبل مونديال 2022 من أجل خدمة المنتخب القطري”.

وكشفت مصادر أن المعز علي فضل اللعب لناد أفضل في أوروبا، وبالتحديد في أحد الدوريات الخمسة الكبرى، وبالتالي طالب الإدارة بالإنتظار أملا في الحصول على عرض أفضل في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، أو ربما الانتقال إلى ناد كبير بداية من الموسم المقبل.

وقالت المصادر إن هناك اتصالات جارية مع اللاعب وإدارة الدحيل عن طريق وكيل أعماله للانتقال لأحد أندية الدوري الإنجليزي بداية من يناير / كانون ثان الجاري، وأن المفاوضات تسير بشكل جاد وفي مرحلة متقدمة للغاية وهو مايريده المعز بالفعل لتحقيق أحلامه.

موقع كورة

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