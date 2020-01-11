الهلال والنجم يتمسكان بخيار الانتصار فقط

تمسك مدربا الهلال السوداني، حمادة صدقي المصري، والنجم الساحلي، جاريدو الفرنسي، بخيار الانتصار فقط، في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة، بستاد الهلال “الجوهرة الزرقاء” في مدينة أم درمان، وذلك قبل مواجهة الفريقين، مساء غد السبت، بالجولة الرابعة لفرق المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتقاسم الأهلي المصري والنجم الساحلي والهلال صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط لكل فريق.

وقال المدير الفني لفريق الهلال حمادة صدقي: “مباراة النجم على أرضنا أصعب من مباراتنا معه في الجولة السابقة، رغم أن الفريق عاد بالفوز من خارج ملعبه، فهو الآن مطالب بتكرار الفوز في أم درمان”.

وأضاف: “الفوز يجعل فريقي قريبا من الترشح للمرحلة التالية”، مشددا على أن الهلال لن يرضى بغير الفوز على النجم الساحلي.

وتمنى صدقي لو أن الهلال وجد ما بين مباراة النجم الساحلي السابقة والحالية، فرصة لخوض العديد من المباريات بالدوري السوداني للوقوف على كل صغيرة وكبيرة، لكن الدوري توقف واضطر إلى خوض مباراة ودية، استفاد منها بعض الشيء وأكمل تأهيل الفريق في بقية التدريبات.

وعن الانتدابات الجديدة في قائمة الهلال، التي جاءت بالمهاجم العراقي عماد محسن، وقلب الدفاع ديديه كاديو، قال صدقي، إنه لا يستطيع الحكم على لاعب لم يتابعه في المبارايات، ولكنه أكد أن عماد محسن سيكون ضمن قائمة الـ18 لمباراة الغد.

وعن تلقيه عرضا من نادي سموحة المصري، قال صدقي: “نعم.. اللاعب أو المدرب حينما يتألق، تنهال عليه العروض، لكنني لن أترك الهلال، فهو فريق كبير في إفريقيا ومحترم، ويربطني به عقد، وأنا ملتزم به”.

من جانبه، قال مدرب النجم الساحلي جاريدو: “المباراة ستكون صعبة، والهلال فريق كبير، وكذلك النجم الساحلي فريق كبير له صولاته وجولاته في قارة إفريقيا”.

واعترف جاريدو بأن فريقه يمر بنكسات في المرحلة الحالية، لكنه قادر في مثل هذه التحديات، كمباراة الهلال غدا، على العودة مجددا بشكل أقوى.

وأضاف: “ليس أمام فريقي سوى تحقيق الانتصار على الهلال، وغير ذلك ستصبح الأمور صعبة ومعقدة، فالانتصار على الهلال يعني احتفاظ النجم الساحلي بإحدى ورقتي التأهل للمرحلة التالية”.

وعن تأثير غياب المهاجم الكبير وقائد الفريق ياسين الشيخاوي، قال مدرب النجم الساحلي: “لديى 18 لاعبا جهزتهم بدنيا ونفسيا لمباراة الهلال، مباشرة بعد مباراة تونس، وأي لاعب فيهم يدخل التشكيل سيكون أفضل من زميله، وأنا أثق بهم”.

واختتم: “مثلما انتصر علينا الهلال في تونس، فإننا سوف نسعى للانتصار عليه على أرضه وبين جمهوره، ولقد هيأنا لاعبينا للتعامل مع هذه العوامل، وفريقي قادر على الانتصار”.

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