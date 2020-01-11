ريال مدريد يتفوق على ليفربول ومانشستر سيتي

تفوق ريال مدريد على أندية مانشستر سيتي وليفربول وباريس سان جيرمان، ونجح في الحصول على البرازيلي رينيه خيسوس صانع ألعاب فلامنجو البرازيلي.

ووفقا لما نشرته صحيفة “آس” الإسبانية، رفع ريال مدريد عرضه لضم صانع الألعاب الشاب إلى ما يزيد عن 45 مليون يورو، لضم اللاعب في صيف 2021.

ومن المنتظر أن يخضع صاحب الـ17 عاما للفحص الطبي أحد يومي 18 أو 19 يناير/كانون الثاني المقبل، قبل التوقيع على عقود انضمام لمدة ستة مواسم ونصف.

وينتهي عقد اللاعب مع فلامنغو البرازيلي بنهاية عام 2021، ما دفع النادي البرازيلي للموافقة على عرض ريال مدريد بالحصول على خمسة ملايين يورو مباشرة، ثم 40 مليون يورو في يناير 2021 وقت إتمام الصفقة.

وخاض البرازيلي الشاب 14 مباراة في الدوري البرازيلي عام 2019، مسجلا ستة أهداف وصنع هدفين، كما كان ضمن عناصر فلامنغو المتوج بلقب الدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادوريس.

وشارك اللاعب بقميص منتخب البرازيل دون 17 عاما في 10 مباريات سجل خلالها خمسة أهداف.

سبوتنيك

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