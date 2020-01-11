زيدان: نعم أنا أفضل مدرب حالياً

قال الفرنسي زين الدين زيدان إنه يرى نفسه أفضل مدرب حالياً، وذلك خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده اليوم للحديث عن نهائي كأس السوبر الإسباني غداً الأحد.

وصرح “زيزو” للصجفيين الذين اجتمعوا في قاعة المؤتمرات بملعب الجوهرة في جدة السعودية ” نحن نعرف ماذا نتوقع غداً، نحن سعداء أن نكون قادرين على لعب هذه المباراة النهائية، نحن هنا للفوز بالمباراة النهائية، ونحن على استعداد لتقديم أداء جيد للغاية”.

وأضاف زيدان حسب مانشرته صحيفة “آس” الإسبانية “إنه نهائي، بالنسبة لنا لا شيء يتغير، يسعدنا أن نتمكن من لعب نهائي آخر ونحن مستعدون لذلك، أنه (DNA) هذا النادي الكبير واللاعبون يعيشون للعب هذا النوع من المباريات”.

وأشار زيدان إلى أنها مباراة بالغة في الأهمية مع وجود لقب للفائز، وأن اللاعبين جاهزون لهذه المباراة.

وعن سؤال أحد الصحفيين فيما إذا كان زيدان أفضل مدرب في العالم أجاب: “نعم، أعتقد أنني مدرب أفضل الآن مع التقدم في الحياة، تتعلم من الناس من حولك، استمع إلى من حولي والذي يساعدني على تطويري كمدرب”.

وعن أغلى صفقة في أوروبا لعام 2019 قال زيدان: “ليس لدي أدنى شك في جواو فيليكس، وأتلتيكو وقع معه لأنه لاعب ذو مستقبل أكيد”.

وأكمل زيدان: “نحن نعلم أن ما يهم هو ما نقوم به، وليس الرسم الخططي، أحياناً نلعب بطريقة واحدة والصحف تضع أنني ألعب بطريقة أخرى، نحن نعلم أن لدينا أشياء جيدة، ليس هناك خطط سرية كل ما يمكننا فعله هو العمل بشكل جيد والأهم من ذلك، هو التوازن في الفريق”.

وأكد ‏زيدان عند سؤاله عن سجل النهائيات الحافل ضد أتلتيكو، على أن كل مباراة مختلفة، لا توجد مباراتين متشابهتين، لقد خسرنا ضدهم وفزنا كذلك”.

وختم‏ الفرنسي: “أنا أؤمن فقط بالعمل اليومي، هذا ما نقوم به، لا أفكر بالتعاقدات، أو بالدوري والترتيب، ما يشغل تفكيري هو الفوز في الغد، وأي شيء آخر لا يشغل بالي في الوقت الحالي”.

سبوتنيك

شارك الموضوع :



