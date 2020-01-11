القيادي الاسلامي بروفيسور (عوض حاج علي) يرد على تسجيلات قناة العربية

قال القيادي الاسلامي البروفيسور (عوض حاج علي) في أول ردة فعل تجاه ما ورد على لسانه في الحلقة الأخيرة من ( أسرار الاسلاميين في السودان) التي بثتها قناة العربية مساء الجمعة، انه لم يكن يقصد المتظاهرين السلميين، وإنما المسلحين من المتظاهرين الذين أفادت الأجهزة الأمنية بأنهم من كانوا يقتلون السلميين.

وقال بروف ( العوض): ماورد على لساني في قناة العربية كان في معرض الرد على الاجهزة الامنية في اجتماع موسع عندما سألناهم عمن يقتل المتظاهرين فاجابونا بان هنالك متظاهرين مسلحين هم الذين يقتلون المتظاهرين السلميين فنادى البعض ان يتصدى لهم المجاهدون فرددت عليهم بان الذين يقتلون هؤلاء ليسوا متظاهرين وانما هم عساكر.

وانا اقصد ما اقول وقطعا لااقصد المتظاهرين الشباب والذين هم ابنائي وابناء اخواني وابناء الاسر الكريمة في جميع انحاء السودان، وماكان ذلك الا حماية لابنائنا من ان تزهق ارواحهم وانا قبل ذلك معلم ومربي وهذا ماوددت توضيحه، (على حد قوله).

وكانت قناة العربية قد بثت على ثلاثة أجزاء الفيلم الوثائقي الذي أطلقت عليه ( الأسرار الكبرى لجماعة الاخوان في السودان)، كشفت فيه عن تسجيلات خاصة مُسربة لاجتماعات مجلس شورى الحركة الاسلامية بالسودان.

الخرطوم (كوش نيوز)

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