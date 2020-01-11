أبو الجوخ: يعلن بث حلقات الأسرار الكبرى بتلفزيون السودان

كشف مدير الشؤون السياسية والأخبار بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون ماهر أبو الجوخ عن إعادة تلفزيون السودان لبث سلسلة الأسرار الكبرى نقلا عن العربية اعتباراً من مساء الغد الأحد، وقال أبو الجوخ في تصريخ خاص ل(النورس نيوز) اليوم، إن الغرض من إعادة بث حلقات الأسرار الكبرى لانها قضية كبيرة وافادات مهمة تستحق البث والتحليل، وأضاف : نحن كسودانيين الاقدر علي كشف وتحليل هذه الخبايا والتفاصيل أكثر من غيرنا. وكانت حلقات الأسرار الكبرى وجدت اهتمام كبير من الشارع السوداني الذي تابع الحلقات الثلاثة للبرنامج ليقف على الأسرار التي تحدث عنها أعضاء نظام الأخوان في فترة حكم الثلاثين عاماً.

الخرطوم : النورس نيوز

شارك الموضوع :



