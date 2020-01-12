عبد الحي: حديث علي عثمان “غير صادق” وإنه دفاعاً عن نفسه

قال عبد الحي يوسف إنه لا يثق في صحة حديث القيادي بالمؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، حول قناة طيبة الذي بثته قناة العربية، مبيناً أن “علي عثمان” إن قال ذلك فهو “غير صادق” وإنه قال الحديث دفاعاً عن نفسه عندما اتهم بأنهم انصرفوا عن الدعوة، “فادعى ملكيتهم لقناة طيبة”، قاطعاً بأن سجلات مؤسسي القناة تخلو من أي عضو من المؤتمر الوطني.

وقال عبد الحي الذي استضافته قناة “الجزيرة مباشر” بحسب صحيفة المجهر أمس، إنه كان داعماً للثورة عند خروجها في ديسمبر، لكن استولى عليها قلة من الناس ليس لديهم حاضنة سياسية وتركوا مهمة الحكومة الانتقالية وذهبوا لعمل تشريعات وسياسات كأنهم لا يريدون أن يمهدوا لانتخابات حرة نزيهة، وقال “هذه الحكومة لم تشغل نفسها بتهيئة الأجواء لانتخابات حرة نزيهة، ولم تتجه لحل الضائقة الاقتصادية التي خرج من أجلها الناس لكنها اتجهت لممارسة عهد من الاستبداد يجعلنا نترحم على عهود مضت.

وكان علي عثمان قد قال في اجتماع سرب لقناة “العربية” (إن قناة طيبة لو تصرف 10 جنيهات فنحن ندفع 9 منها).

وقال عبد الحي لقناة الجزيرة “لا أثق في القناة التي نشرت هذا الحديث، لكن إن ثبت أنه قاله فهو ليس صحيحاً”، مبيناً أن قناة طيبة قائمة على التبرعات من أفراد وشركات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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