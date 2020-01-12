عبد الحي يوسف: أتحداهم أن يثبتوا أنني تسلمت أموالاً من الرئيس السابق

تحدى الداعية الإسلامي المعروف وإمام مسجد المرسلين بجبرة د. عبد الحي يوسف من يتحدث عن تلقيه أموالاً من الرئيس المعزول عمر البشير. وقال عبد الحي في برنامج مباشر الذي بثته قناة الجزيرة مباشر يوم السبت: (أنا أتحداهم أن يثبتوا الآن أنني قد تسلمت من الرئيس السابق مبالغ مالية). وأضاف عبد الحي: (لك أن تتصور بأن النائب العام الذي انيطت به مهمة إقامة العدل في البلد يأتي من زيارة لدولة الإمارات ويقول في المطار بأننا سنفتح تحقيقاً مع كل من جاء ذكره في محكمة الرئيس سواء أن كان في جامعة أفريقيا أو فلان الذي هو أنا وحتى عامة الناس قالوا سبحان الله إما أن تذكر مؤسسات وإما أن تذكر أشخاصاً، فكيف يتصور من هذا الشخص عدالة وإنصاف). وقال يوسف: (قانون الشركات لا يسأل رئيس مجلس الإدارة وأنا رئيس مجلس إدارة طيبة، هناك مدير تنفيذي وهناك إدارة مالية، ومجلس الإدارة يجتمع مرة أو مرتين لإقرار السياسة العامة ومن أجل مباشرة الرقابة الشرعية على المواد التي تبث في القناة للمحافظة على وسطيتها ولا تكون عرضة للإنجراف هنا أو هناك. هذه هي مهمتي، وأنا لا أرجو من النائب العام عدالة).

الانتباهة

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