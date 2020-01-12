مسؤول كندي رفيع في الخرطوم

أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن السكرتير البرلماني لوزير الخارجية الكندي روب أوليفانت سيصل السودان الاحد في زيارة تمتد ليومين. وأكد وزير الخارجية الكندي أن الزيارة جزء من إلتزام كندا المستمر بالمشاركة مع الشركاء الأفارقة بطريقة مستدامة وذات مغزى ومعالجة للفرص والأولويات المشتركة. وقال الوزير إن السكرتير البرلماني سيلتقي بمسؤولين حكوميين وشركاء سودانيين آخرين لمناقشة المصالح المشتركة وسيشمل ذلك تحديد فرص التعاون في مجال السلام والأمن والتجارة والاستثمار والمساواة بين الجنسين والنظام الدولي القائم على القواعد والتعاون المتعدد الأطراف، كما سيلتقي بالمجتمع بما في ذلك النساء والشباب لمناقشة المشاركة المدنية في الحكم وحقوق الإنسان ومشاركة المرأة وإدماجها في جميع جوانب المجتمع.

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