نيابة الأراضي تخضع مسؤولين بالنظام السابق للتحري والتحقيق

خُضع مسؤولون في النظام السابق أمس، للتحري والتحقيق في نيابة مُخالفات الأراضي بتُهم الثراء الحرام والمال المشبوه، تحت المادتين (6 و7) من قانون الثراء الحرام لسنة 1989م.

وأبلغت مصادر، بأنّ نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، ووالي جنوب دارفور الأسبق آدم الفكي، خُضعا للتحري والتحقيق بنيابة مُخالفات الأراضي بالخرطوم، وأجرى التحري وكيل أول بنيابة الأراضي، حيث وُجِّهت أسئلة للمسؤولين حول وجود مستندات من خلال الاطلاع على السجل أثبت أنها مملوكة لهما، وشملت الأسئلة من أين لك بالمال؟، وكم يبلغ الراتب الذي تتقاضاه؟.

وأفادت المصادر بأن كل البلاغات في مرحلة تقييم نهائي ومن ثَمّ ستتم إحالتها للمَحكمة بداية الشهر المقبل، وأشارت إلى أنّ بعض الإفادات لم تكتمل بعد.

وأخضعت النيابة بحسب صحيفة الصيحة، عدداً من مسؤولي النظام السّابق للتحرِّي والتحقيق، بسبب تجاوُزات وُمخالفات في الأراضي والعقارات.

الخرطوم (كوش نيوز)

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