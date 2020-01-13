قفزة مخيفة في أسعار الدولار وحملات على تجار العملة

شهدت أسواق العملة ارتفاعاً لسعر الدولار الذى تعدى حاجز الـ (٩٠) جنيهاً خلال الساعات القليلة الماضية. وبدأ الدولار يتجاوز الثمانين جنيهاً حيناً بعد حين إلى أن وصل إلى (٩٠) جنيهاً. ورجح بعض التجار أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الدولار هي الحملات التي قامت بها القوات خلال الأسابيع الماضية، والتي لاتزال متواصلة حتى اليوم، الأمر الذي يتسبب فى ارتفاع الدولار إلى أكثر من ذلك خلال الأيام القادمة. وأرجع مراقبون أسباب ارتفاع الدولار بهذا الشكل، إلى عدم الرقابة الكافية على تجار العملة. وتم تبادل الدولار بمتوسط، (٩٠) جنيهاً للشراء و(٩١) جنيهاً للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي (٢٣.٦٠٠) جنيهاً للبيع و(٢٣.٥٠٠) جنيهاً للشراء، والدرهم الإماراتي (٢٣.٨٠٠)، و(٢٣.٧٠٠) جنيهاً لسعر الشراء.

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