خبير اقتصادي يكشف مخطط النظام البائد لخلق فوضى الأسعار

أكد الخبير الإقتصادي كمال كرار وجود (التمكين) داخل الأسواق، وقال إن النظام البائد لا يزال مسيطراً على السوق. وكشف كرار في تصريح صحفي عن وجود وسطاء وسماسرة يعملون لصالح النظام السابق، مؤكداً أن هذا أكبر دليل على أن السوق لا يزال في قبضة النظام القديم. وناشد كرار الحكومة بضرورة الأسراع لحسم فوضى الأسعار. وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية لا تعالج جزئياً، وربط إرتفاع الأسعار بتذبذب سعر الصرف وتراجع الجنيه. وقال أن السياسات المصرفية لها علاقة مباشرة بتكلفة الإنتاج وكذلك الصادر والندرة. وجزم كرار أن التوازن بالأسواق غير موجود وهناك إنعدام تام للرقابة على السلع والأسعار.

وفي منحى آخر أقر كمال بوجود إنعكاسات سلبية تطفو على السطح تواجه الثروة الحيوانية تتعلق بالصادر وبالماشية وبالتالي يعاني منها المواطن. وأضاف: (الجبايات والرسوم والزكاة التي تفرضها الدولة على الثروة الحيوانية لها اثار واضحة تعيق وتعرقل انسياب الخدمات وتحديداً تنعكس آثارها على الماشية). وطالب كرار بإلغاء الرسوم المتعلقة بالماشية، وقال أنه من المتوقع إذا قامت الحكومة برفع الدعم عن السلع الإستهلاكية فإن هذه الخطوة ستنعكس سلباً على إرتفاع أسعار اللحوم بصورة مهولة، مشيراً إلى أن إعادة الصادر أسهمت بصورة كبيرة في زيادة أسعار اللحوم الحمراء بنسبة تقدر بـ 10%.

الانتباهة

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