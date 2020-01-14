برشلونة يقيل فالفيردي رسميا.. ويعلن البديل

أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي، مساء الاثنين، إقالة مدربه إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين خلفا له حتى صيف 2022.

وذكر برشلونة في بيان أنه تم “التوصل الى اتفاق بين برشلونة وإرنستو فالفيردي بخصوص إنهاء العقد معه كمدرب للفريق الأول”، متوجها اليه بالقول: “شكرا على كل شيء إرنستو. حظا سعيدا للمستقبل”.

وأضاف البيان “توصل نادي برشلونة وكيكي سيتين لاتفاق للتعاقد معه كمدرب للفريق الأول لكرة القدم حتى 30 يونيو 2022″، على أن يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء للتوقيع على العقد في الساعة الواحدة والنصف بالتوقيت المحلي.

وتأتي إطاحة برشلونة بفالفيردي بعد الهزيمة 2-3 أمام أتليتكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني مساء الأربعاء، وبعد حملة كبيرة من جماهير النادي، التي طالبت برحيله، بعد عدد من الهزائم “التاريخية”، أبرزها خسارة الفريق أمام ليفربول بنتيجة 0-4 الموسم الماضي، بدوري أبطال أوروبا، وقبلها بعام أمام روما بنتيجة 0-3، في نفس البطولة.

وقاد سيتين (61 عاما) ريال بيتيس الموسم الماضي، لكنه ترك النادي بالتراضي بعدما ساعده على احتلال المركز العاشر.

ويشتهر لاعب أتليتيكو مدريد وريسنج سانتندر السابق بأسلوبه، الذي يعتمد على الاستحواذ على الكرة وطريقته الهجومية، والتي تناسب أسلوب برشلونة الذي عُرف به خلال عهد المدرب بيب غوارديولا.

وسيقدم سيتين لوسائل الإعلام الثلاثاء، وستكون مباراته الأولى ضد غرناطة في الدوري، الأحد القادم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة اتصل بلاعبيه السابقين تشابي هرنانديز ورونالد كومان لتولي المسؤولية خلفا لفالفيردي، لكن الاثنين لم يقبلا المهمة.

سكاي نيوز

شارك الموضوع :



