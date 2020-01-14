صدمة في السودان .. لاعب المريخ متهم بالشروع في القتل

ألقت الشرطة السودانية القبض على لاعب نادي المريخ السوداني، سيف تيري، بعد اتهامه بعدد من القضايا الخطيرة، من بينها الشروع في القتل، وفقا لما أكدته تقارير صحافية سودانية محلية.

ودهس اللاعب سيف تيري مواطناً أثناء محاولته الفرار من دورية لشرطة المرور السودانية، لكن وبعد مطاردة اللاعب تمكنت دورية الشرطة من اللحاق به وإيقافه، إلا أنه حاول مرة أخرى الهروب، لكنه تعمد هذه المرة دهس ضابط الشرطة الذي قام بتوقيفه، فيما تمكنت الشرطة بعد ذلك من القبض على اللاعب، ونُقل المواطن وضابط الشرطة إلى المستشفى، بحسب صحيفة “آخر لحظة” السودانية.

وقالت الصحيفة أن الشرطة حررت محضراً بحق اللاعب، ووجهت إليه الاتهام بناء على أربع مواد من القانون الجنائي السوداني والمتعلقة بالإخلال بالسلامة والمعارضة، وتهديد الموظف العام واستعمال القوة الجنائية والشروع في القتل. وتمت إحالة اللاعب بعد ذلك إلى السجن ليظل في الحبس حتى يتم تحويله إلى محكمة المرور للنظر في التهم الموجهة إليه.

ويواجه سيف تيري أيضاً تهماً أخرى بحرق مركز أمن للشرطة، إذ ظل اللاعب في السجن لستة أسابيع، حتى وافق القضاء السوداني، في يوليو/تموز من العام الماضي، على إخلاء سبيله بكفالة، تتمثل في رهن عقاري يوازي قيمة نصيبه من الخسائر البالغ 525 ألف جنيه (نحو 8 آلاف دولار أميركي)، من جملة 7 مليارات و653 ألف جنيه سوداني من قيمة الدعوى الجنائية (115 ألف دولار)، حتى يتم إصدار الحكم النهائي بحقه، وما زالت جلسات القضية مستمرة.

العربي الجديد

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