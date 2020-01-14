حميدتي: دمبلاب مقصر في عمله وقيادات عسكرية تخطط للإطاحة بالحكومة

اتهم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق اول محمد حمدان دقلو حميدتي، مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أبوبكر دمبلاب بالتقصير في معالجة مشكلة منسوبي هيئة العمليات بعد هيكلة جهاز الأمن السابق وقطع بمحاسبة المقصرين في عملهم. وأشار حميدتي في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء بمقر إقامته في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان رصده إلى توفر معلومات لديهم يسعى من خلالها بعض القيادات العسكرية والسياسية للاطاحة بالحكومة وتعهد بمحاسبة كل المتورطين في ماحدث الثلاثاء بالخرطوم واوضح ان سبب المشكلة يعود إلى رفض البعض لهيكلة جهاز الأمن وحل هيئة العمليات واوضح ان هناك بعض الرافضين للهيكلة يسعون لان تكون هيئة العمليات موجودة لاستخدامها في زعزعة الاوضاع بالبلاد وكشف عن إتصال قام به قبل يومين بمدير جهاز المخابرات العامة الفريق اول ابوبكر دمبلاب أخبره بأن هناك معلومات مؤكده تقوم بها أيادي في المؤتمر الوطني تسعي لإحداث البلبلة في البلاد

الانتباهة

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