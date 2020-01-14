ميسي وسواريز يودعان فالفيردي برسائل مؤثرة

حرص أبرز نجوم برشلونة على توديع مدربهم السابق، إرنيستو فالفيردي، برسائل مؤثرة وذلك بعد يوم واحد من إعلان برشلونة إقالته، وتعيين كيكي سيتين مديراً فنياً عوضاً عنه.

وقال ميسي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، شكرا على كل شيء، أنا متأكد أنك سوف تتميز بشكل رائع أينما ذهبت، لأنه وبالاضافة إلى كونك محترفا عظيما، أنت شخص رائع، أتمنا لك حظاً سعيداً.

أما سواريز فكتب في تويتر، شكرا لكل اللحظات التي عشناها سوياً، أتمنى لك التوفيق.

يذكر أن نادي برشلونة كان قد أعلن، مساء أمس الاثنين، عن إقالة إرنستو فالفيردي، وتعيين كيكي سيتين بدلاً عنه.

سبوتنيك

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