السودان .. دخول مدرعات ودبابات للجيش إلى الرياض وكافوري

أوردت قناة العربية أن مدرعات ودبابات للجيش دخلت إلى منطقتي كافوري والرياض في الخرطوم لقمع تمرد هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، في وقت غادر مواطنون من منطقة كافوري منازلهم. وعمل الجيش على تأمين مسارات لهم للخروج بعد تصاعد إطلاق النار.

ومن المرتقب بحسب (العربية) صدور قرارات بإحالة قيادات في جهاز المخابرات للتقاعد، وأكد الجيش أنه سيحسم الوضع خلال ساعات.

وفي الأثناء أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مساء اليوم (الثلاثاء)، وصول عدد من الإصابات جراء إطلاق هيئة العمليات بجهاز الأمن الرصاص الحي داخل الأحياء، وأكدت تسجيل (5) حالات بينهم فرد من القوات المسلحة أصيب بطلق ناري في الكتف والصدر وحالته مستقرة.

وأكد بيان اللجنة، أن الحالات الأربع الأخرى مستقرة، وأشارت إلى إصابة أحدها برصاص في الكتف نتج عنه إصابة لشريان رئيسي يحتاج تدخل جراحي، والثانية بالرصاص في الفخذ اليمين أدى لتهتك في العضلات، وثالثة أصيبت بكسر في اليد إثر طلق ناري.

وكشفت أيضاً أن طفلا في الـ (15) من عمره أصيب بطلق ناري في الفك حالته مُستقرة.

الخرطوم: الصيحة الآن

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