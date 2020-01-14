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رويترز: القوات المسلحة السودانية تستعيد جميع مقار المخابرات في الخرطوم

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ذكر مصدر عسكري أن القوات المسلحة السودانية تمكنت في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة.

وقال المصدر لرويترز ”القوات المسلحة تستلم جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الازمة“.

وكانت تلك القوات فتحت النار احتجاجا على المكافأة المالية والمزايا التي أقرتها الجهات الرسمية مقابل إنهاء خدماتهم.

تغطية صحفية خالد عبد العزيز- شاركت في التغطية نيرة عبد الله- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية – تحرير محمد فرج
الخرطوم (رويترز)

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