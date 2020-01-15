الجيش: كل الخيارات مفتوحة للتعامل مع القوة المتفلتة

أكد الناطق باسم القوات المسلحة العميد ركن عامر محمد الحسن رفض القوات المسلحة للسلوك المشين الذي قامت به قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة أمس، احتجاجاً على ضعف استحقاقاتها المالية، ووصف ما تم بأنه فوضى تتطلب الحسم الفوري.
وأعلن عامر في تصريحات بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن تحرك اللجنة الأمنية بولاية الخرطوم لحسم الفوضى، وقال إن كل الخيارات مفتوحة للسيطرة على تلك التفلتات.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقان
القضاء على قوات هيئة العمليات إنتصار إستراتيجي لحميدتي، سعى له منذ تأسيس الدعم السريع،الان تحقق، وكذلك إزاحة قوش. الان الطريق ممهد لحميدتي. 2020 هو عام حميدتي بلا منازع
so what ?