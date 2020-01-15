عبد الحي يوسف يصف بعض أعضاء الحكومة بالسفاهة وسوء الادب ويعلق على دعوى وزيرة الرياضة قائلا(أنا في عمر ابيها)

وصف الداعية عبد الحي يوسف بعض اعضاء الحكومة الانتقالية بالسفاهة وسوء الادب حيث قال معلقا على القضية بينه و وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي حيث قال:(هذه الحكومة بعض اعضائها بلغ بهم السفه وسوء الادب بانهم في حضور هذه الوزيرة وفي حضور وزير الصناعة وفي حضور عض المجلس السيادي يقوم بعض السفهاء فيهتفون بهتاف خارج في حقي وهم يشيرون بعلامة الانتصار).

واضاف عبد الحي بان الوزيرة نفسهاقد تناولته على صفحتها على فيس بوك بالفاظ خارجة عن الادب والحياء قائلا:(لوزيرة نفسها ثبت يقينا انها تناولتني على صفحتها في الفيس بوك قد تناولتني بالفاظ خارجة عن الأدب والحياء وانا في عمر ابيها بعد ذلك).

الخرطوم (كوش نيوز)

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