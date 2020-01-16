مدير المواصلات يهدد بالاستقالة.. وحل الأزمة يحتاج لـ(400) ألف دولار

هدد مدير شركة مواصلات ولاية الخرطوم، محمد ضياء الدين بتقديم استقالته حال عدم التزام الحكومة الانتقالية بتنفيذ رؤيته لحل أزمة المواصلات، وأضاف: حال لم تلتزم الحكومة بالرؤية التي وضعناها لن نكون موجودين في هذه الوظيفة التي أتيت إليها عبر الثورة، معلناً عن إبعاد أفراد جهاز المخابرات العامة من مراقبة ترحيل مشتقات البترول لمحطات الوقود.

وكشف ضياء الدين في مؤتمر صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، عن تعيين (900) من لجان المقاومة لتولي مهمة مراقبة ترحيل الوقود للمحطات ومراقبة مواقف المواصلات العامة، وأشار إلى أن التعيين سيتم في إدارة النقل والمواصلات بالولاية وليس في شركة المواصلات فيما أعلن عن وضع تقديرات مالية وإدارية وفنية وخطة لحل أزمة المواصلات وإعادة تشغيل البصات المتعطلة ورفعها لوالي الخرطوم واللجنة العليا لحل أزمة المواصلات.

ونوه ضياد الدين بأن حل أزمة المواصلات يحتاج إلى 400 ألف دولار فقط، وتخوف من فقدان الثورة بسبب أزمة المواصلات، لجهة أن المتربصين يريدون أن يتخذوا أزمة المواصلات حيلة للعمل المضاد للثورة، وتابع: يمكن أن تؤتي الثورة من خلال أزمة المواصلات، ويجب أن تضعها الحكومة ضمن الأولويات التي يجب أن تُحل سريعاً.

الخرطوم (كوش نيوز)

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