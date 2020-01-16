التعايشى: السلام غير مستحيل وليس بالسهل

قال الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات جوبا الأستاذ محمد حسن التعايشي،إن الوصول إلى سلام مع كل الأطراف غير مستحيل، لكنه ليس بالشئ السهل.

وأضاف في تصريح صحفي بمقر التفاوض بجوبا اليوم ان إيقاف الحرب له ثمن لابد أن يدفع من الأطراف المتفاوضة والشركاء واكد رغبة الحكومة الانتقالية في دفع ثمن السلام مشيراً إلى رغبة الأطراف الأخري والشركاء أيضا التي تجعل إمكانية الوصول إلى سلام حقيقية.

وأوضح ان وفدي الحكومة وحركات دارفور ناقشا ضمن مسار دارفور اليوم ملف الأراضي والحواكير، مبينا انه ملف قديم مرتبط بصراعات قديمة الا ان النقاش فيه قطع شوطا مقدرا.

وحول ملف السلطة بمسار دارفور قال التعايشى ان هناك لجنة فنية تدرس في بعض المسائل، مؤكدا انه اذا تم اختراق في ملفي الأراضي والسلطة بمسار دارفور سيحدث تقدم كبير في المسائل الأخري واكد ان التفاوض حول القضايا المطروحة في مسار دارفور والمنطقتين يسير بصورة طيبة، منوها الي أنه بعد الفراغ من الملفات السياسية سيتم التفاوض حول الترتيبات الأمنية بمساري دارفور والمنطقتين.

وحول جلسة التفاوض اليوم مع الحركة الشعبية جناح الحلو أوضح ان الطرفين تبادلا الآراء حول القضايا، وسيلتقيان غدآ لبحث مزيد من الخيارات قائلا ان هناك اكثر من ضوء في المسائل محل النقاش.

الي ذلك أكد الوسيط توت قلواك مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية ان الفراغ من الملف السياسي سيقود الي الترتيبات الأمنية وقال إن طريق السلام مهما كان صعبا سنصل فيه لحلول.

وتتواصل جلسات التفاوض مساء اليوم بعقد جلسة بين وفدي الحكومة والحركة الشعبية بقيادة عقار.

سونا

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