صلاح قوش ينفي لصحيفة (اليوم التالي) ماتداولته الوسائط حول رده على حميدتي

نفى صلاح قوش مدير جهاز الأمن والمخابرات السابق ماتداولته وسائل التواصل الإجتماعي يوم ( الأربعاء) بأنه رده على الفريق محمد حمدان دقلو ( حميدتي) بشأن إتهام الأخير له بأنه وراء الأحداث التي شهدتها البلاد أمس الأول ( الثلاثاء).

وقال قوش ل ( اليوم التالي) إن مايتم تداوله على وسائل التواصل بأنه جاء على لسانه ردًا على حميدتي غير صحيح.

وامتنع قوش عن الإجابة عن أي سؤال بشأن التطورات الأخيرة بالبلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة، واكتفى قوش برده علينا برسالة نصية ع الواتساب.

وكانت وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولت حديثًا نسب إلى قوش ردًا على اتهام حميدتي جاء فيه

صلاح قوش يرد على اتهامات حميدتي: نحن من صنعناك فإنقلبت علينا واتحداك ان تقدم دليلا واحدا على اتهاماتك ولكننا نملك صور وفيديوهات تورطك في قتل الشعب السوداني وقيامك بفض الاعتصام ونملك تسجيلات بصوتك تطالب بفض الاعتصام..

رد رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق المهندس صلاح عبد الله “قوش” على اتهامات نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” قائلا أن هذه الإتهامات تدل على قصر النظر في ادارة البلاد والفشل الذي يحيط بالمنظومة العسكرية التي تحكم البلاد ، وشدد قوش أن البلاد تمر بأزمات سياسية متراكمة ومشكلات اقتصادية يتم حلها بالشراكة مع كافة الكتل السياسية في البلاد دون إقصاء لأحد.. وشدد قوش في تصريحات نقلتها صحيفة اماراتية أن الفريق أول حمدان دقلو هو من صنعته حكومة الإنقاذ ولولاها لم يكن هو موجودا في هذا المنصب مشيرا إلى أن بحوزته أدلة دامغة تؤكد أن من قتل الشعب السوداني هي منظومة الدعم السريع بعلم قائدها..

وأردف قوش قائلا ” نحن من صنعناك فإنقلبت علينا وها هو اليوم قد أتى لتصفية الحسابات وانتم من قتلتم الشعب وأمرتم بفض الإعتصام داخل اللجنة الأمنية ولدينا الدليل الصوتي”.

وأضاف قوش أن ما حصل من تفلتات أمنية وتمرد أفراد يتبعون للمنظومة الأمنية هي نتاج طبيعي لحالة السخط والإمتعاض وسط أفراد القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة.. وقال انه ليس طرفا في الصراعات التي تحيط بالسودان سواء داخليا أو خارجيا وأن لديه ما يثبت تقديمه للإستقالة وإجراءات التسليم والتسلم لعهد الجهاز الى المجلس العسكري.. وشدد قوش أن مثل هذه الإتهامات تحتاج إلى دليل ولكنهم يصطادون في الماء العكر ويرمون فشلهم على غيرهم فمن تربع على منصب حكومي بعد هذا التغيير يجب أن أن يكون قادرا على تحمل صعوباته ووضع المعالجات اللازمة في حينها لا أن يرمي فشله على الغير.

القاهرة: صباح موسى

اليوم التالي

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