مسافر يحدث ضجة بمطار الخرطوم والخطوط السعودية تكشف الأسباب

كشف مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية لـ«عكاظ» أن الإجراءات التي تتخذها «السعودية» بتفتيشها الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.
جاء ذلك عقب أن رفض أحد الرُكاب من الجنسية «السودانية» الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، الذي وثق ذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وظهر بالفيديو أحد الركاب السودانيين يرفض بقوة تفتيشه معللاً ذلك بأنه تم تفتيشه داخل المطار، حيث أثار الراكب ضجة عند بوابة الطائرة، الأمر الذي اضطر أمن المطار لإنزاله من السلم وإخراجه.
الانتباهة
3 تعليقات
بعد دا نزلوك وطلعت بطولات وهمية شكلك زول بسيط وما عندك اطلاع علي الاتفاقيات لانو مؤكد تفتيش كل الركاب يتم بموجب اتفاقيات موثقة فقط كان مطلوب ان يطلع عليها الجميع حتي لا تحرج بلدك والسعودية
انه الاستفزاز بعينه فلو كان لنا احترام كما كنا حتي قبل عهد النميري لكانوا يفتحون لنا أبواب بلادهم ويستقبلونا بالورود لكنها وهي المهانة وارتضاءنا حكم الجيش والعساكر وحميدتي وكل الأشكال التسلط فقد فقدنا الاحترام داخل بلادنا قبل أن نصعد السلالم الطائرات الي بلاد لديها ثقافة وفهم البتروريال فكل مادونه فهو عبد ذليل عليه الطاعة حتي في بلاده ونقول لشعبنا أن لم تكسروا قيود الذل هذه فسياءتي يوم تحملون فيه الاقامة سعودية او اماراتية داخل بلادكم مع هويتكم السودانية المهانة والمبتذلة التي يحملها من يدفع بسبب البشير وعصابته علينا بالتوكل علي الله تعالي كما كنا وتثق في وطنيتنا وضماءرنا واطردوا الأجانب الخليجيين كلهم ونعاملهم كما عاملونننا والعين بالعين والعزة للسودان العيب فينا وليس فيهم
نعم لا معني لتفتيشه فعلا تم تفتيشه في المطار واول مرة اسمع باتفاقية تفتيش ركاب او بتفتيش ركاب من قبل !!!!