مسافر يحدث ضجة بمطار الخرطوم والخطوط السعودية تكشف الأسباب

كشف مصدر بالخطوط الجوية العربية السعودية لـ«عكاظ» أن الإجراءات التي تتخذها «السعودية» بتفتيشها الركاب قبل الدخول إلى طائراتها هي إجراءات نظامية تتبعها في كثير من رحلاتها.

جاء ذلك عقب أن رفض أحد الرُكاب من الجنسية «السودانية» الخضوع للتفتيش قبل الصعود للطائرة بمطار الخرطوم، الذي وثق ذلك عبر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وظهر بالفيديو أحد الركاب السودانيين يرفض بقوة تفتيشه معللاً ذلك بأنه تم تفتيشه داخل المطار، حيث أثار الراكب ضجة عند بوابة الطائرة، الأمر الذي اضطر أمن المطار لإنزاله من السلم وإخراجه.

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