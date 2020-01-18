“نيسان موتور” تكشف حجم أموال الشركة التي أهدرها اللبناني المحتال “كارلوس غصن” لأغراضه الشخصية

كشفت شركة نيسان موتور عن قائمة مفصلة لأموال الشركة التي تقول أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن استخدمها لأغراض شخصية.

طائرات الشركة وطائرات مستأجرة

فقد ذكر تقرير قدمته نيسان لبورصة طوكيو يوم الخميس أنه تم إنفاق أكثر من 22 مليون دولار لشراء وتجديد منازل في البرازيل ولبنان ليستخدمها غصن. ويقول إن الأموال صرفت عن طريق شركة استثمارات أنشأتها نيسان في هولندا ، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية .

ويظهر التقرير أيضا أن نيسان أنفقت 4.4 مليون دولار على غصن وعائلته ليستخدموا طائرات الشركة وطائرات مستأجرة لأغراض شخصية.

ويذكر التقرير أن تحقيقا في شركة أنشأتها نيسان ورينو في هولندا وجد أنها أنفقت نحو 4.34 مليون دولار على الأقل على مناسبات لا تتعلق بأعمال الشركة.

حفلة في قصر فيرساي في فرنسا

ووفقاً للتقرير فإن الأموال استخدمت لإقامة حفلة في قصر فيرساي في فرنسا ودعوة ضيوف إلى مهرجان ريو دي جانيرو السنوي ومهرجان كان السينمائي وشراء هدايا من ماركة فاخرة.

وتقدر نيسان إجمالي الأضرار التي لحقت بها من خلال هذه التصرفات وأشكال أخرى من المخالفات المزعومة بنحو 35 مليار ين أو نحو 318 مليون دولار.

ويتوقع أن تبدأ الشركة إجراءات قانونية ضد غصن من بينها السعي للحصول على تعويضات.

صحيفة المرصد

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