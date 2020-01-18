“نيسان موتور” تكشف حجم أموال الشركة التي أهدرها اللبناني المحتال “كارلوس غصن” لأغراضه الشخصية

كشفت شركة نيسان موتور عن قائمة مفصلة لأموال الشركة التي تقول أن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن استخدمها لأغراض شخصية.
طائرات الشركة وطائرات مستأجرة
فقد ذكر تقرير قدمته نيسان لبورصة طوكيو يوم الخميس أنه تم إنفاق أكثر من 22 مليون دولار لشراء وتجديد منازل في البرازيل ولبنان ليستخدمها غصن. ويقول إن الأموال صرفت عن طريق شركة استثمارات أنشأتها نيسان في هولندا ، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية .
ويظهر التقرير أيضا أن نيسان أنفقت 4.4 مليون دولار على غصن وعائلته ليستخدموا طائرات الشركة وطائرات مستأجرة لأغراض شخصية.
ويذكر التقرير أن تحقيقا في شركة أنشأتها نيسان ورينو في هولندا وجد أنها أنفقت نحو 4.34 مليون دولار على الأقل على مناسبات لا تتعلق بأعمال الشركة.
حفلة في قصر فيرساي في فرنسا
ووفقاً للتقرير فإن الأموال استخدمت لإقامة حفلة في قصر فيرساي في فرنسا ودعوة ضيوف إلى مهرجان ريو دي جانيرو السنوي ومهرجان كان السينمائي وشراء هدايا من ماركة فاخرة.
وتقدر نيسان إجمالي الأضرار التي لحقت بها من خلال هذه التصرفات وأشكال أخرى من المخالفات المزعومة بنحو 35 مليار ين أو نحو 318 مليون دولار.
ويتوقع أن تبدأ الشركة إجراءات قانونية ضد غصن من بينها السعي للحصول على تعويضات.
صحيفة المرصد
2 تعليقان
غصن هذا رجل خارث في مجال إدارة الأعمال…. ما هذا!!!! رجل اخرج شركه في مقام نيسان من الإفلاس الصريح وقام بشراء أسهم فيها لصالح رينو فرنسا وإخراجها من الانهيار…. ويلقب في دنيا الأعمال يقاتل النفقات
مرت شهري 17 مليون دولار.. ليس في اليابان من يصرف راتب مثله
راجع الجزيره نت لتعرف من هو كارلوس غصن .نعم لتعرف.. من هو كارلوس غصن
كل الصرف مبرر هو المدير هل قاموا بوضع برنامج له للصرف وكيف لمدير ناجح يحاسب بهذه الطريقة….. هذه من طرف يستخدمها وممارسات من حقه
وكيف نيسان تقول ان كل شيء بالمستندات ولا تجزم بالمبلغ يا قم الصحيح تقول 2مليار إلى 318 الف دولار فرق!!!!!!!! عجيب هي المؤامرة
لا لا لا لا لا ثم لا
فقط حقد وعنصريه… كيف لغصن أن
اليابان معرف عنها
اليابانين بعد كانو حايعلنو افلاس الشركة .. فى 3 سنوات سدد ديونها ا كاملة ( اكتر من 17 مليار دولار ) وحولها ليهم لشركة ربحانه .. وبقى ترتيبها 3 شركة عالميا ..
قرروا ياكلو عليهو مستحقاتو و ياكلو عليهو برنامج المكافاءات المتفق عليهو بينهم …
يامعفنين 318 مليون دولار بتاعت فنيلتكم … دى اسمها امتيازات وظيفية ياوهم ..