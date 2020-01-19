حمدوك: سنذلل العقبات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية

تعهد رئيس الوزراء عبدالله حمدوك”الأحد” بتذليل العقبات لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد في الوقت ذاته استعداد السودان لتطوير التعاون مع منظمة الكوميسا لتنمية السودان والدول الأعضاء بالمنظمة والقارة الأفريقية، مؤكدا دعم السودان للاتفاقية الثلاثية للتجارة.

والتقى حمدوك بأمين عام منظمة الكوميسا شيلسى كابويبا.

وقالت شيلسى كابويبا في تصريح صحفي إن زيارتها للسودان تأتي للتباحث مع المؤسسات المعنية في السودان بهدف الاستفادة من الكوميسا لتعظيم الفائدة، مؤكدة أن الإصلاح الاقتصادي الذي يأتي في سلم أولويات حكومة الفترة الانتقالية يتماشي مع أهداف الكوميسا، مشيرة إلى أن اللقاء بحث أولويات التعاون بين السودان والكوميسا والمتمثلة في الزراعة ،وتسهيل التجارة ،وتطوير النقل وتحديث الممرات ونقاط العبور بين السودان والدول الأخرى، مضيفة أن اللقاء تطرق إلى أهمية تنمية وتطوير الموانئ لعبور وانسياب التجارة من السودان للدول الاخري.

السوداني

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