توقيع اتفاقية لاستغلال الغاز بين السودان وشركة نرويجية

قالت وزارة الطاقة والتعدين السودانية إنها وقعت اتفاقية استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع شركة نرويجية تدعى (MONITOR POWER SYSTE) واستخدامه في توليد الكهرباء، بكلفة 850 مليون دولار.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن الغاز المصاحب سيسهم في توليد 460 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و350 طنا من غاز الطبخ المنزلي، إضافة إلى 3 آلاف طن من الغاز المسال.

وأوضح وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حامد سليمان حامد، أن “استغلال الموارد القومية يأتي بعد أن كان الغاز يهدر عبر حرق الغاز في الجو طيلة الفترة السابقة”، مؤكدا أن “حصة المشروع تتوزع بين 51 لشركة سودابت الوطنية، و49 للشركة النرويجية، على أن يبدأ العمل في المشروع الشهر المقبل، على أن ينجز خلال 20 شهرا قادمة”.

ويبلغ إنتاج السودان من النفط الخام حاليا، 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.

عربي 21

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